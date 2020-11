¿Volamos o por tierra?

Antes de entrar en materia de la inminente crisis que amenaza a las aerolíneas en el mundo, me gustaría comentar con usted un tema muy actual de radio pasillo. No sé si se ha dado cuenta de la preocupación que tienen muchas personas por quién ganará la presidencia de nuestro vecino país del norte.

Desconozco si esos amigos entiendan a fondo los intereses a nivel internacional de nuestro país o si lean lo suficiente para poder normar un juicio; pero mientras tanto y en lo que lo descubro, solo quiero decirles algo: queridos todos, si no fuimos capaces como mexicanos de elegir al mejor presidente, dejemos de andar de metiches con los del norte e iniciemos un análisis previo al voto que nos espera el año entrante.

Le recuerdo que la suerte de nuestro país está en nuestras manos, evitemos desgastarnos por lo que está ocurriendo tras la frontera y enfoquémonos en lo que pasa aquí. Ojalá todos estos individuos estén igual de pendientes con lo que sucede dentro de nuestro país y voten con la cabeza, no con el corazón.En pocas palabras, no seamos absurdos y pongamos atención en lo que nos corresponde.

Regresando al tópico original de esta columna, no sé si se percató que la línea aérea Interjet dejó varados a mas de 3 mil pasajeros en destinos nacionales el pasado 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, cancelando sin aviso más de 40 vuelos con los que se le acumulan graves incumplimientos de compromisos con proveedores, clientes y trabajadores. La realidad es que la situación de Interjet es complicada desde hace tiempo y la pandemia solo se encargó de dar la estocada final.

Y como decían las abuelas “Una tragedia siempre viene seguida por otra”, la Profeco publicó en su página web una advertencia, la cual pide a usuarios evitar comprar boletos de la aerolínea. Según Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, Interjet está al borde de la quiebra ya que ha acumulado más de un millar de quejas formales y es la única aerolínea que tiene una acción colectiva en un juzgado.

El objetivo de esta alerta es prevenir a los consumidores de la forma de actuar de la empresa ya que no brinda certeza ni seguridad jurídica a sus clientes en el mercado.

Para la aerolínea son totalmente inválidas las declaraciones del titular de la Profeco y ratifican que los pasajeros afectados están protegidos y mas del 90% aceptaron cambio de itinerario en sus vuelos. Honestamente no veo la forma de cómo puedan salir de este gran problema.

También hemos sido testigos de comunicados de prensa en los que directivos de la aerolínea han pedido disculpas a los colaboradores por el retraso en sus sueldos y agradecieron su apoyo y comprensión asegurando el pago de sus quincenas a la brevedad posible. Los representantes de la aerolínea explicaron que el retraso se debía a la reducción de operaciones, la contracción de la demanda y la reducción en el flujo de la empresa.

Desafortunadamente para el mundo turístico, la situación mundial de las aerolíneas no es nada halagador ya que en los Estados Unidos, las aerolíneas fragilizadas por la pandemia a partir de octubre podrían despedir a decenas de miles de personas. En América Latina el sector se tambalea también porque independiente a lidiar con la pandemia que no cede, se prolongan por lo mismo las restricciones de movilidad.

American Airlines anunció que a partir de octubre comenzaría a hacer efectivos 19 mil despidos, los cuales se anularían si se llegaba a un acuerdo de subsidio con las cámaras alta y baja de los Estados Unidos. United Airlines por su cuenta manejaba una cifra de 13 mil despidos. Los subsidios que solicitaban estas aerolíneas, para que se dé una idea, era de 25 mil millones de dólares.

La situación en el sector Aerocomercial es muy complicada y no se le ve una pronta solución. Los sindicatos en Norteamérica estiman que si no se apoya a esta industria se pueden perder 100 mil empleos ante la falta de viajeros en sus aviones, ya que para su mala fortuna los pasajeros siguen sin querer viajar, los vuelos internacionales están restringidos y el turismo, así como viajes de negocios, camina a paso muy lento.

En nuestro país y con datos del sindicato de Aeroméxico, la aerolínea más grande en nuestro territorio, propuso licencia sin salario a 266 de sus mil 800 pilotos del sindicato ASPA, manteniendo seguros médicos y pago de gastos para entrenamiento entre otros beneficios. Los pilotos restantes tuvieron reducciones salariales de hasta un 65 por ciento. Los sobrecargos de la compañía no tendrán la misma suerte, ya que más del 22% perderán su empleo.

En Europa las aerolíneas más importantes están corriendo con la misma suerte y el problema es que no se tiene conocimiento aún del futuro negro para ellas.

Ante estos drásticos, pero reales números, solo nos queda esperar a que una vacuna llegue pronto y que los contagios se reduzcan ya que si seguimos así, dejaremos de ver aerolíneas nacionales surcando nuestros cielos y tendremos que dar paso a que lo hagan otras que no serán mexicanas.

Hasta la próxima.