¿Y si el 10 no fuera lo máximo?

A falta de voluntad, principalmente de todos los que integramos el sistema educativo nacional, la métrica principal de medir el aprovechamiento de los alumnos ha sido una calificación del 1 al 10 o del 5 al 10 creando una especie de histeria colectiva por este número que, para muchos padres y madres, se ha vuelto mágico y tirano por considerarlo el mejor garante de la buena educación que reciben sus hijos en la escuela que asisten y el aprovechamiento del tiempo que pasan en el plantel estos educandos.

Pero creo que estamos mal, el 10 como indicador de aprendizaje no es lo máximo a lo que debería aspirar un joven, bajo esta lógica ésta calificación aprobatoria debe ser considerada como el mínimo indispensable, es decir, sacar 10 no es lo máximo que deberíamos aspirar, sacar 10 es la señal de que el alumno retuvo el mínimo de conocimientos a los que estuvo expuesto y de ahí en adelante debería ser por cuenta propia de la persona en formación con sus talentos, aspiraciones y logros, llegar a la meta de vida que se proponga.

He visitado escuelas que me aseguran que todos sus alumnos son de excelencia por sus buenas calificaciones, que para dar los reconocimientos de aprovechamiento no bastan los promedios que en general son de 10 general, si no hay que ver otras métricas como inasistencias, tareas, entre otras cosas.

He platicado con un sin fin de docentes que mencionan a muchas madres y su obsesión por el “10” de sus hijos y que es mejor para todos ponerle “10” en todo al alumno citado para evitar conflictos por que lo único que quieren ver en su boleta de calificaciones son solo dieces.

Robert T. Kiyosaki tiene un libro que lleva por título “Por qué los alumnos de 10 trabajan para los de 6”, el cual expresa muy bien este planteamiento y que vale la pena que todos los que tenemos hijos lo consideremos como parte de nuestra formación como padres.

Sacar 10 no es lo máximo a lo que debe aspirar tu hijo, eso será ponerle un techo o un tope a su capacidad, sacar una calificación aprobatoria es importante, tanto como que debes acompañarlo en aspirar a un mundo mejor y de ahí él o ella potencialice su proyecto de vida con el desarrollo de las habilidades blandas tan urgentes hoy, con su talento y, sobre todo, con una actitud de hacer cosas diferentes y mejores a las existentes.