Un presidente zacatecano

El 28 de julio de 1787, nació en Villanueva, el único zacatecano que ha sido Presidente de México: José Pedro Antonio Vélez de Zúñiga, quien, a la caída de José María Bocanegra, se convirtió en el cuarto Presidente de la República, del 23 al 31 de Diciembre de 1829.

Pedro Vélez de Zúñiga inició sus estudios de teología, filosofía y gramática en el Colegio San Luis de Gonzaga, (hoy Universidad Autónoma de Zacatecas) y al poco tiempo se fue a estudiar al Seminario Consular de Guadalajara. Fue abogado de la Real Audiencia de Guadalajara, licenciado y doctor en Cánones; licenciado en Derecho Civil y doctor en 1818; poco tiempo después fue electo regidor de la ciudad de Guadalajara.

En 1822, fue vocal secretario de la Diputación Provincial, y diputado al Congreso Constituyente de Jalisco, entre 1823 y 1824. Luego, se fue a residir a la Ciudad de México, donde se convirtió en Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente de la misma, de 1828 a 1830; volvió a ser presidente de la Suprema Corte en 1844.

Han transcurrido casi 200 años de la primera Constitución del México independiente, y en ese largo período, los zacatecanos sólo hemos tenido un presidente que duró ocho días ¡Ya necesitamos uno de seis años!

Zacatecas, nos duele decirlo, presenta un atraso que no se ha podido revertir, por que no hay industria y hay muy pocos empleos. Nuestra juventud no encuentra oportunidades de negocios y de desarrollo. La inversión pública es muy escasa y no alcanza para atender las necesidades de la población, que cada día es más pobre. El déficit de las finanzas públicas es enorme. Si consideramos que del total de gastos del estado, en un 95% son sufragados por la federación, lo que nos convierte en una carga para los estados que más aportan, y nos sitúa en una vergonzosa situación que sólo puede ser revertida si recibimos un impulso desde la Presidencia; situación que no está lejana, si consideramos que en el escenario nacional está figurando, con muchas posibilidades, el senador Ricardo Monreal, ¡Animas!

