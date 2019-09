Tenemos gobernador

El día de ayer el gobernador acertadamente decidió ir al municipio de Mazapil, a atender un problema social que tiene repercusiones económicas en los empleos y en el pago de impuestos.

Lo advertimos en su interés por definir con sus intervenciones el interés del gobierno y del gobernador, en resolver el conflicto en la minera Peñasquito.

La principal responsabilidad de un mandatario es atender a sus gobernados y resolver sus problemas hacen de un gobernante un verdadero estadista; actuar en pro del desarrollo de tus gobernados de manera multifactorial sin importar que intereses oscuros existan alrededor de tales problemas.

Es importante señalar que ese conflicto como bien lo puntualiza el gobernador, es multifactorial y se debe atender así.

Debe resolverse el problema de afectación a los pobladores sin ningún pretexto y a la brevedad que permitan los problemas, siempre atendiendo a su solución de fondo y no a una momentánea respuesta.

Conservar los empleos en beneficio de los empleados, debe ser una asignatura primordial; esto beneficia a la comunidad y a la empresa, sin duda también a la economía regional y estatal.

Al momento de escribir esta columna no me viene a la mente ningún otro momento o acción tan significativa por parte de nuestro mandatario. Me parece que por fin decidió que si sus secretarios no tienen la suficiente capacidad para resolver, el no dejará de hacerlo, enhorabuena por Zacatecas.

Es claro que está decidido a enfrentar a quien tenga que enfrentar, sin importar que el cuarto de guerra esté en el senado de la República y su profesión sea de médico; entrar a gobernar implica esto y más. Esperemos y la acción no sólo sea una llamarada de petate, sino que encienda la acción en defensa de una vez por todas del estado de derecho y la gobernabilidad de Zacatecas.

Quedan dos años, pero son suficientes si se tiene plan y estrategia y si no, es el momento oportuno para desarrollar uno de largo plazo. Zacatecas no merece estrategias momentáneas.

Esta es la actitud que esperamos los Zacatecanos en la defensa del presupuesto 2020.

Tanta ciudadanía cuanto sea posible, tanto gobierno cuanto sea necesario.

*Presidente del Centro

Empresarial de Zacatecas s.p.

(COPARMEX)