Sorteo fiscal del Buen Fin

Una buena noticia para todos los consumidores del Buen Fin 2019 que se desarrolla del 15 al 18 de noviembre, es la participación del Servicio de Administración Tributaria, con un sorteo que realizará el 5 de diciembre, en el que participarán todos aquellos que hubieran hecho pagos con tarjeta de crédito o débito.

Esta es una estrategia orientada a incentivar el pago electrónico a través de tarjetas de crédito o débito, en gastos hechos personalmente en algún negocio, o bien, a través de compras por Internet.

Este es un buen complemento del programa del Buen Fin porque, a la posibilidad de adquirir con descuentos, se adiciona la posibilidad de obtener un premio, o recibir el reembolso de la cantidad erogada. Desde 2013 que se implementó, muchos consumidores han sido beneficiados con este estímulo que, reitero, no tiene el objetivo de propiciar el consumismo, sino el de propiciar el pago electrónico.

Según información del SAT, en el primer año de implementación, el monto total de los premios del sorteo fue de 250 millones de pesos y en el 2014 se duplicó a 500 millones, y esa misma se va a repartir este año, entre un total de más de 390 consumidores que resulten afortunados, con el reembolso de sus gastos, con premios que van desde 250 a 20 mil pesos y con un premio mayor de 250 mil. Los requisitos para participar los siguientes:

Que las compras se realicen del 15 al 18 de noviembre, fechas del Buen Fin

Que los pagos sean hechos con tarjeta de débito o crédito.

Que se hubiera pagado entre 250 y 10 mil pesos

Que la compra se hubiera realizado en alguno de los establecimientos registrados en el programa.

El sorteo se llevará a efecto el próximo 5 de Diciembre y los resultados serán publicados dentro de los tres días hábiles siguientes.

No participarán aquellas compras que se generen con tarjetas de crédito departamentales, emitidas en el extranjero, corporativas o empresariales, ni las compras hechas con tarjetas emitidas en el extranjero o que deriven de cargos recurrentes. Tampoco las adquisiciones hechas en establecimientos que no cuenten con un RFC activo y validado, que no tenga medios de contacto activos en el Buzón Tributario o aquellos comercios que no hayan presentado su solicitud de pre-registro.