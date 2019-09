El Runrún: A la caza de los que defraudaron a Fresnillo

En el Ayuntamiento de Fresnillo andan apurados para castigar presuntas anomalías cometidas en ejercicios anteriores. Ya han llegado oficios del audior especial A de la ASE, Javier Díaz; de Issac Rokjind Orleansky, auditor de seguimiento en la ASF y del contralor Edmundo Guerrero para darle trámite a los fincamientos de responsabilidades administrativas y penales. En el 2017, por ejemplo, se pagaron salarios a 10 trabajadores que ya estaban fuera del ayuntamiento y se liquidaron obras que no se terminaron o no se hicieron, como unas obras de aplanamiento para un proyecto de vivienda en Río Florido, por el que se lleva un proceso al constructor Eleazar Quiroz.

Armas a las Contralorías

Se dice que está pendiente en la mayoría de los ayuntamientos una reestructura en las contralorías municipales para que tengan facultades sólidas en la investigación y castigo de irregularidades. Cada órgano interno de control en los municipios debe tener una autoridad investigadora, una autoridad sustanciadora y una autoridad resolutora, como lo exige la Ley de Responsabilidades Administrativas. En Fresnillo, el alcalde Saúl Monreal estaría tratando la aprobación de este asunto en la reunión de cabildo de este viernes.

Cierran la puerta a transas

Algunos líderes migrantes que recriminan las reglas de operación en el 2×1 reniegan porque se les cerró la oportunidad de hacer negocios. Efraín Jiménez, uno de estos líderes, ha sido señalado por cobrar una cuota para la gestión de proyectos productivos que él mismo hacía, “vendía” y aprobaba. En las nuevas reglas ya no entran estos proyectos, aunque se anticipa que en la próxima reunión del Covam, el 7 de septiembre en Villanueva, estará exigiendo que vuelvan a ser flexibles con las reglas de operación.

Ni becas ni el dinero

Se dice que la administración de Eleuterio Ramos, en Valparaíso, está batallando con un programa de becas que no pudo entrar al 3×1, pero al que ya le habían dado aportación a un club dirigido por Emigdio Robles. Los estudiantes y no los migrantes enviaron dinero al club, pero como al final no se aprobó el proyecto no hubo becas y hasta el momento estaría pendiente el reembolso.

Broncas con empleados

El reordenamiento administrativo que ordenó el gobernador Alejandro Tello traerá muchos pleitos y pondrá a prueba la eficiencia de los jurídicos de gobierno. Y es que quienes cómodamente reciben un salario que no corresponde con sus funciones, ya recurrieron y recurrirán a pleitos laborales en un intento por mantener sus privilegios. El secretario de Administración, Víctor Rentería, tendría pendientes reuniones con varios secretarios para tratar esos asuntos.

Travesuras en Nochistlán

Hay inconformidad en el magisterio de Nochistlán por el influyentismo que presume tener el alcalde Armando Delgadillo. Resulta que la directora de la primaria Minero Roque rechazó el ingreso de una subdirectora que habían enviado de la Secretaría de Educación, para poder guardarle el espacio a la presidenta del DIF local, Consuelo López. El director del sistema de Agua, Leonel Villegas, también ha sido señalado de influyente. Corrió a un trabajador con años de servicio que le correspondía una base para supuestamente reservarle el espacio a un ahijado.

Lo desestiman

Tanto los diputados ‘monrealistas’ como en el equipo de la súperdelegada Verónica Díaz minimizaron las ‘intrigas’ que, dicen, intenta meter el diputado Juan Mendoza, a quien señalan de estar frustrado porque el PRD está en declive. Según el legislador perredista, el clan tiene un Plan B para perseguir sus proyectos políticos en el que se valora una salida de Morena, aunque el coordinador de Ganadería, David Monreal, no está afiliado al movimiento. En el grupo de Los Históricos de Fernando Arteaga y El Oso Medina, insisten en que los monrealistas no son compatibles con las lineamientos del partido.

Runrunazos

Aunque el diputado federal, Carlos Puente, quisiera mantener las cifras en secreto, en el PVEM presumen que van bien con la campaña de afiliación y que al rebasar determinadas metas, en seguida les ponen otras. A finales de septiembre le estarán entregando a Susana Rodríguez las cuentas de cuántos militantes son. En el PRI, el dirigente de Gustavo Uribe se fijó una meta de 50 mil priistas reales y en activo y depurar los nombres de aquellos que metieron solo para inflar el padrón. *** El médico Sinforiano Armenta, el alcalde priista de Tepetongo, se quedó sin síndico. Mary Rivas se fue de licencia indefinida y la suplente Alicia Nava no quiso agarrar la chamba. *** Dicen que así como se ha desarrollado una rivalidad entre la senadora Claudia Anaya y el delegado del IMSS, Manuel Cavazos, en el Congreso local hay otra, incluso más intensa, entre las diputadas Karla Valdez y Gaby Pinedo.