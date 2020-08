Reuniones peligrosas

El grave estatus que guarda el avance de la pandemia de Covid-19 en nuestra entidad está poniendo contra la pared a muchos prestadores de servicios. He escuchado a muchas personas decir “lo que pasa es que nos encerramos con mucha anticipación”. No, yo pienso que nos encerramos justo a tiempo, pero, eso sí, salimos con muchísima anticipación. Tuvimos oportunidad de aprender un poquito de cómo hicieron otros países, como Italia o como España y no lo hicimos.

Nos encerramos hacia finales de marzo. Nos dimos tres meses: abril, mayo y junio. Y, a pesar de que las cifras de contagios iban incrementándose, hubo alguien que dijo “volvamos a lo nuestro bajo un esquema de ‘nueva normalidad’”. Lamentablemente, aquello tuvo un pésimo manejo y para muchos significó el fin de la pandemia, como si ésta fuese a domarse por decreto. Esto ocurrió para los primeros de julio, en que los zacatecanos nos jactábamos de ser el único estado que, para entonces, se encontraba en naranja (ni siquiera en amarillo, en naranja). Y dijimos, “somos de los menos peores, ‘ámonos’”. Y ahí están las consecuencias.

Todos los sectores comenzamos a hacerle presión a los gobiernos locales para que no nos estorbaran. Al final, el Gobierno Federal nos puso en naranja. Al Gobierno Estatal no le quedó de otra que ir cediendo lo cual, desde mi punto de vista, sólo favoreció a que esa señal de “ya estamos mejor” proliferara.

Y, ¿qué está ocurriendo? Que se están dando cada vez más reuniones privadas (diría, clandestinas) en las que no se observa la más mínima medida de prevención y que se han convertido en auténticos focos de contagio del virus.

Ante la inconsciencia e imprudencia de la población, yo me pregunto: ¿no sería mejor que la autoridad se sentara a escuchar a los prestadores de servicios para eventos sociales que se han agremiado para que, cumpliendo con toda la normatividad exigible a fin de reducir los riesgos de contagio, se diera un poco más de orden y formalidad a esto?

Yo creo que sería más fácil de controlar, ¿qué opina usted?

