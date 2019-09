¿Por qué no? Y punto final

Ante las altas expectativas de afluencia a los conciertos de Enrique Iglesias y Ricky Martin, muchos dicen ¿por qué no cambian los conciertos al estadio Carlos Vega Villalba?

Hay activismo para cambiar la sede, la mayoría bienintencionadas; pero también dolosas que desde el ladrillo de la soberbia desestiman la organización y capacidad de las autoridades por no cambiarlas.

Leí: “q chiste tiene mover el escenario del multiforo al estadio, están bien cercas, pero no le piensan no tienen criterio ni inteligencia”. Sic

Para los presuntuosos es muy fácil cambiar la logística y el escenario. Pero no. No se trata sólo de mover escenario.

Cuando se manifiesta la intención de contratar a un artista como Ricky Martin, antes de siquiera negociar el precio, la agencia que lo representa solicita información sobre el foro donde se presentará, capacidad, ubicación, accesos, costos y una serie de preguntas referentes a la organización.

Si la información se aprueba se procede con el contrato en el que se específica el foro y es inamovible.

Con la información disponible se puede asegurar que desde un principio se acordó que la presentación de Martin e Iglesias fuera en el Multiforo, cualquier cambio de sede pondría en riesgo la presentación.

Suponiendo que los artistas aceptaran cambiar el foro, moverlo al estadio no es nada fácil ni barato. Armar, mover y desarmar un escenario como el del Multiforo significa días de maniobras, por lo que tendrían que cancelarse los conciertos previos o rentar otro escenario con todo lo que implica.

Además, las necesidades técnicas entre Multiforo y estadio son completamente distintas, por el tamaño y por ser a cielo abierto en el estadio se requieren mucho más equipo.

Adicional, es necesaria una alfombra que proteja el césped, sillas y armar toda una logística que ya se tiene en Multiforo y cuyo precio es menor por las dimensiones y porque se utiliza lo mismo para todos los conciertos, no para uno o dos.

También hay que considerar que el equipo de futbol es quien tiene la agenda prioritaria y permanente para utilizar el estadio.

Finalmente hay que pensar en la alta posibilidad de lluvias durante septiembre, una tormenta podría cancelar definitivamente las presentaciones en el estadio, los daños y gastos serían mayores.

PUNTO FINAL

Hoy la opción más segura para los conciertos es el Multiforo.