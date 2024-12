¿Por qué está incrementando la matrícula en los colegios?

El primero de septiembre del 2024, María Cabadas escribió un artículo titulado “La Educación pública va en declive en México” para el periódico El Universal.

En dicho artículo Cabadas mencionada que las instituciones de educación pública del país perdieron a 179 948 alumnos en todos los niveles educativos (preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior), mientras que la matrícula en planteles privados aumentó un 2.13%, lo que representa a más de 97 000 alumnos de todos los niveles, datos brindados por la ex Secretaría de Educación Pública, la maestra Leticia Ramírez Amaya en la presentación del Sexto Informe de Labores de la SEP.

Pero, ¿Por qué hubo un crecimiento tan alto en las escuelas privadas? Bueno, pues según varios especialistas esto se debe a los cambios en los planes y programas de estudio, recordar que la Nueva Escuela Mexicana es el modelo y el programa que rige la educación en México desde el año 2018, así como la implementación de nuevos libros de textos gratuitos en educación básica.

Todos estos cambios han generado una preocupación en los padres y madres de familia, lo cual está generando que hagan el esfuerzo económico de pagar una institución privada para la formación de sus hijos e hijas, ya que no confían o se genera un sentido de incertidumbre ante dicho modelo educativo.

Pero no solo el modelo educativo o los materiales educativos están generando desconfianza en los padres de familia del país, sino también la calidad educativa que se está brindando, como ya hemos definido anteriormente, calidad educativa hace referencia a la congruencia entre los objetivos de la institución educativa y las prácticas educativas de la misma, entonces si a lo antes mencionado agregas, que al menos para este ciclo escolar 2024-2025, hacen falta docentes, horarios cortos, todos los días que los alumnos no tienen clases por diferentes cuestiones (administrativas, festividades, permisos docentes), la falta de infraestructura escolar, la falta de tecnología dentro de las instituciones educativas, y muchas situaciones más, nos debe indicar un foco rojo dentro de nuestro sistema educativo.

El modelo educativo que estamos implementando no está cubriendo con las necesidades de nuestros educandos, por ello, es que los padres están buscando diversas opciones, porque la educación es la base de cualquier desarrollo moral, social y profesional de cualquier ser humano, lo que está pasando es que el sistema educativo no está cubriendo con las necesidades del mundo actual; y ese debería ser su fin último, brindar los conocimientos y habilidades para el desarrollo integral del alumno en el mundo laboral y social.

¿Todas las instituciones privadas brindan educación de calidad? Probablemente no, porque también necesitan actualizarse y mejorar, cada plantel educativo tiene sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. ¿Todas las instituciones educativas públicas están mal? Probablemente no, habrá muchas escuelas con un alto nivel educativo en sus alumnos y sus egresados, la diferencia es que las instituciones privadas tienen la posibilidad de incrementar o mejorar sus materias curriculares, materiales didácticos, capacitación docente, etc. Y las escuelas públicas deben hacer lo que pueden con lo que tienen.

¿Tú qué opinas? ¿Crees que este incremento de alumnos en colegios es la consecuencia de la incertidumbre generada por el nuevo modelo educativo?

