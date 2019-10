Nuestro mundo necesita las enseñanzas de Mahatma Gandhi: Dalai Lama (PARTE II)

¿Crees que Mahatma Gandhi fue un gurú influyente o un humilde chela?

Primero, él era un chela de la tradición milenaria de la India. Luego, llegaron muchos millones de seguidores y consideraron a Mahatma Gandhi un gurú.

¿Crees que Gandhi fue influyente porque nunca se pensó a sí mismo como un gurú sino como un chela?

Completamente de acuerdo. Es verdad. Francamente hablando, también tengo muchos seguidores. Siempre me he considerado un simple monje budista. Los 7 mil millones de seres humanos en el mundo son iguales mental, emocional y físicamente. Esta convicción trae un sentido de unidad con 7 mil millones de seres. Algunos lamas, incluidos algunos gurús indios, sienten que tienen algo especial (risas).

Yo también corro el peligro de que la gente me elogie demasiado. Entonces, en ese momento, debes decirte a ti mismo: “Eres un humilde seguidor de Buda”. Eso es muy importante. Si tú mismo te conviertes en un esclavo de la emoción destructiva, ¿cómo puedes enseñar a otras personas? Dalai Lama.

Entonces, ¿crees que la debilidad es parte de la grandeza?

Esta es una pregunta bastante filosófica (risas). Es importante conocer tu propia debilidad. Entonces puedes mejorar. Si algunos lamas tibetanos e hindúes se consideran geniales, es importante probarlos, criticarlos y burlarse de ellos. Si aún permanecen completamente tranquilos, eso demuestra que realmente practican o implementan lo que enseñan a otras personas.

Hoy, ¿cómo vive la gente con sencillez, con tradiciones más antiguas, sin ego o enojo, cuando hay tanta desigualdad y distracción debido a la tecnología?

La educación moderna vino de Occidente, introducida por los británicos. Este sistema no sabe cómo abordar los problemas emocionales a través de la meditación. La educación moderna está orientada hacia la riqueza material. Entonces, cuando las personas enfrentan ira, odio, miedo o celos, no saben cómo enfrentarlo. India debe revivir el conocimiento antiguo a través de la meditación analítica para reducir la emoción destructiva y aumentar la emoción constructiva.

Mi último compromiso es tratar de revivir este antiguo conocimiento indio en la India moderna. Es la única nación que puede combinar la educación moderna, la tecnología, la ciencia, estas cosas que son muy útiles, con el antiguo conocimiento indio de cómo traer la tranquilidad.

¿Fue Gandhi un vínculo entre lo antiguo y lo moderno?

Gandhiji se dedicó totalmente a la no violencia, pero no sé cuánto contribuyó a combinar la educación moderna y la educación india antigua sobre la mente. Gandhiji era una persona muy práctica y educada en Inglaterra. Estaba comprometido con ahimsa, pero karuna (compasión), no lo sé.

(ROCHE Y UMACHADARAN)