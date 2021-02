No se puede dar lo que no se tiene

He escuchado y leído en varias ocasiones que el primero que debe de querer ir a la escuela es el docente, ya que sin esta convicción de vida y de convivir con entusiasmo en el proceso de la educación, sería muy difícil al transmitir solo datos a los alumnos, que esta información logre un impacto de aprendizaje significativo.

En estos tiempos de automatización donde el 80% de los empleos que conocemos están ya siendo sustituidos por los robots, debemos preguntarnos de manera seria ¿en qué trabajarán estos alumnos cuando sean adultos? ¿Qué herramientas, competencias y habilidades estoy desarrollando con ellos hoy, para que le sean útiles en su vida productiva? Y lo más importante ¿estoy creando en mis alumnos una cultura aspiracional hacia una vida mejor?

Al responderse el docente de una manera asertiva en su persona, su trabajo y en la manera que contribuye a su sociedad, puede después trasmitirlo a sus alumnos; fomentar en ellos las habilidades blandas, los valores como la disciplina y el respeto, el fomento a la creatividad entendida como la imaginación aplicada sin limites y un mayor énfasis a la educación en TIC’s.

Lograremos así tener adultos productivos y con un mayor numero de oportunidades, caso contrario si estamos creando adultos analfabetas digitales, sin valores y con nula cultura aspiracional, tendrá como consecuencia que la descomposición del tejido social seguirá creciendo y será inevitable.

Por eso la labor del docente hoy como siempre es fundamental en la formación humana, en estos tiempo de pandemia y de educación a distancia se nos presenta el reto impostergable de subirnos a la autopista de la educación en línea con nuevos métodos, técnicas y herramientas cognitivas, que no existen y por ello se deben de crear en cada plantel, con cada grupo y en cada clase.

Estimado docente no te des por vencido, recuerda que no solo das clases, si no que contribuyes de manera significativa, si así te lo propones en la formación de personas de una manera constante y ascendente.

Herramientas y ejemplos existen de manera accesible para que te apoyes en esta labor, puedes tener acceso de manera gratuita la plataforma de Khan Academy una de las mejores propuestas e-learning sin fines de lucro, con contenidos personalizados al modelo educativo actual del país.

Estamos en la era de la economía del conocimiento. Google y Microsoft no producen materia prima, pero valen más que el PIB de muchos países.