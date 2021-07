Hay quienes afirman haber tenido experiencias más allá de la muerte. Se ha vertido gran cantidad de testimonios al respecto en artículos de revistas de cierta credibilidad, otros en libros y muchos de ellos hasta se han vuelto películas. Pero, certezas al respecto no hay. Hay esperanzas, creencias y convicciones con respecto a lo que sucederá y quizás hasta cómo sucederá. Pero, dado que la muerte es un suceso tan controvertido, consideremos que todo con respecto a ella termina por ser mera especulación.

Seguramente como a usted, a mí me llena de intriga cómo será. Y me he atrevido a imaginar como sería si alguien cruzara ese umbral y volviera para contárnoslo. Tal vez nos diría: “es como si te fueras quedando dormido, de a poco, como cuando comienzas a pestañear porque el sueño te vence y, aunque tú trates de mantenerte despierto, sencillamente no puedes contra él”. Habrá, por otro lado, quien pueda afirmar: “a mi me sorprendió porque llegó de pronto, no la esperaba, pero cerré los ojos por un instante y cuando los abrí ya estaba en otro lado, en el que mis cinco sentidos percibieron sensaciones nunca antes vividas y me sentía como flotando”.

Tal vez ambos podrían coincidir en afirmar: “al principio sentí miedo. Luego fui cayendo en la cuenta de lo que estaba sucediendo, de que había cruzado el umbral de la muerte y comencé a resistirme, no quería aceptarlo, quería volver, pero sabía que no podía, y comencé a llorar y a gritar ¡Por qué yo! ¡No estaba listo! Hasta que, poco a poco, como cuando te cansas de respirar de prisa, fui recobrando la serenidad y entonces dejé que mis pasos siguieran el rumbo de algo que se volvía cada vez más atractivo y hacia lo cual era imposible resistirse caminar”.

Lo que sí podría yo decirle a usted es que estoy convencido, todo aquel que volviera desde allá para contarnos cómo fue ese trance no querría regresar acá. Y no es que yo desprecie este mundo ¡Para nada! Pero muchas cosas me dicen que lo mejor está por venir, siempre. Que si he sido feliz aquí lo seré mucho más de aquel lado.

