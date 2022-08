Los limpiadores de vidrios

Hay que practicar la amabilidad en la familia, con los amigos, con los vecinos y con todas las personas. La amabilidad es una palabra que quiere decir, tratar con afecto, con amor.

Es muy desagradable lo que se siente cuando alguien no es amable con uno, en el fondo todos queremos que las personas sean amables con nosotros, todos queremos un mundo mejor, en donde no haya pleitos ni malas caras ni agresiones; pero para que esto se vaya dando, primero nosotros y nuestras familias somos los que debemos de empezar a practicar el trato a los demás con actitudes propias como la amabilidad.

Seguramente has comprobado, que en tu familia, el ambiente y la dinámica familiar siempre mejoran muchísimo si entre todos somos amables .

Afuera con las personas que no conocemos es mucho mas difícil, sobre todo ahora en estos tiempos que desconfiamos de la mayoría.

El otro día que yo estaba pensando en eso, me propuse ser amable con todas las personas de fuera con quien me topara en la calle; iba en mi coche y me tocó en el semáforo el alto y la banqueta estaba llena de limpia vidrios. Se me acercó uno y no traía monedas para darle, me acordé de mi propósito y la verdad me costó bastante ser amable ; le dije con una sonrisa “no me limpies el vidrio, no traigo dinero pero cuídate mucho y que Dios te bendiga” y me impactó lo que el me dijo “señora gracias por sus deseos viera como muchas personas nos tratan tan mal…”

Me quede avergonzadísima, ¡ no es posible que seamos así ! Hay que pensar en ellos y en lo que sentirán de ver puras caras agresivas, y de oír palabras ofensivas. Si todos nos propusiéramos ser amables siempre con las personas que están así en las banquetas, limosneros, tragafuegos, vendedores….. No nos cuesta nada, empecemos hoy, no sabemos su situación , no sabemos porqué están así, no los juzguemos, no somos nadie para maltratarlos.

Reflexionemos y enseñemos a los nuestros la amabilidad, a no ser agresivos, a tratar a los demás como personas con dignidad, que valen igual , que tienen sentimientos como cualquiera de nosotros.