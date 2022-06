Los hijos sienten el rechazo

Si tu eres una madre o un padre que no se lleva bien con uno de tus hijos, que la relación es enfermiza, que enfrente de él hace estos comentarios: no lo aguanto, no lo soporto, etc, te puedo asegurar que tu hijo esta rebelde, grosero, insoportable. Lo que necesita tu hijo es amor, amor demostrado. Tú no eres mala persona ni mal padre, siempre has luchado para ser feliz y hacer felices a los demás, lo que sucede es que no has tomado el toro por los cuernos, por pereza, conformismo o indecisión y cuándo volteas a ver tristemente esta relación está muy deteriorada.