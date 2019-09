Se trata de unas palabras dichas por Jesús a sus discípulos y que encierran una gran sabiduría.

Vivimos en un mundo en el que la mentira es el eje rector de nuestras conductas. Y, en efecto, eso nos hace esclavos de muchas cosas. Negativas todas. Nos hace esclavos del “qué dirán”, ya que nos preocupa tanto lo que los demás opinen de nosotros que somos capaces de fingir que todo está bien para que nadie nos cuestione.

Nos hace esclavos del orgullo y la soberbia que siempre nos hacen escondernos detrás de una figura de fortaleza y perfección de quien nunca se equivoca ni comete errores, actitud que nos impide crecer realmente como seres humanos ya que si no se acepta la falla es imposible recibir la ayuda para superarla.

También hemos cometido el error de ponerle matices a la verdad, de subjetivarla como si dependiera de uno o de otro, de un contexto, de un conjunto de creencias o convicciones. La verdad es absoluta e inmutable. Pretender quitarle o ponerle es un absurdo, una aberración.

Pero tal parece que hoy en día cada quien se traza sus universos paralelos en los que imperan distintos principios y todos ellos parecen querer imperar unos sobre los otros dejando en consecuencia una maraña ideológica sin pies ni cabeza. ¿Y la verdad? Pues ésta continúa sumergida en ese desorden al que cada vez es más difícil encontrarle cuadratura.

Dice el dicho “la verdad no peca, pero incomoda”; y, también, es común escuchar a alguien decir “fui a decirle sus verdades”. Y esto último puede interpretarse como “fui a propinarle una golpiza”.

Y es que, en efecto, la verdad no peca. No peca porque no representa una desviación, un equívoco sino que es fiel a sí misma. Incomoda porque siempre evidencia nuestros errores, el amplio margen de distancia que nos separa del ideal de nosotros mismos, ideal que, al final, deja en claro el valor intrínseco de la verdad que reconocemos y al que aspiramos.

¿Quién define la verdad? El mismo que nos dijo que nos hará libres. La receta es simple: sigámoslo y Él nos conducirá a la verdad.