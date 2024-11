La Tragedia: El Cuento de nunca acabar

Carlos Martin Vasquez Diaz

Viene a mi mente con mucha constancia la historia de Teseo, Ariadna y el Minotauro. Creo que todos recordamos aquel MITO que hablaba de un oscuro y confuso laberinto, donde con mala suerte, te encontrarías con el Minotauro. ¿Lo recuerdas? Nos imaginábamos en la oscuridad y que de repente, saldría aquella bestia con cuerpo humano y cabeza de toro que enfurecido nos atacaría. Sin duda una situación de temerse.

Sin embargo, también me pongo a pensar, ¿realmente el Minotauro era un monstruo? ¿Buscaba hacer daño? O sea ¿era realmente el antagonista de esta historia?

Si analizamos el MITO, nos percatamos que es una historia compleja, donde prevalece primordialmente el acto heroico de Teseo para evitar que el Minotauro recibiera su tributo, el cual consistía de que cada cierto tiempo sería alimentado con personas. Sin embargo, podríamos pensar ¿Cómo llegó el Minotauro al laberinto construido por el ateniense dédalo? ¿Fue una elección propia? ¿Fue obligado a estar ahí?

Si analizamos el texto y dicha historia, podemos encontrar desde otro enfoque aquella bestia, al final pudo ser una víctima, que se vio afectada de los actos de otras personas, en este caso, incluso Dioses. y que muy probablemente, no tuvo elección más que la de ser encerrado en dicho lugar.

Ariadna, que buscó ser abnegada a Teseo, contrarió a su padre al ayudarlo. Y en el caso de Teseo, abandonó a Ariadna en una isla. Creo que podemos reflexionar algo muy somero: El héroe no es tan héroe, el villano no es tan villano y la víctima no es tan víctima.

Es interesante, como desde la Grecia antigua, las tragedias formaron parte del desarrollo social, buscando adoctrinar o dar lecciones a los ciudadanos con situaciones ficticias. Esto buscando el entretenimiento o enseñar alguna moraleja. Creo que no es muy distinto en la actualidad. Como decía antes, el teatro actual está altamente influenciado por la tragedia y comedia que hacían los griegos.

En el presente, podemos ver distintos trabajos teatrales que se enfocan en el mito y la ficción, pero también muchas situaciones que lo parecieran.

La moraleja del día de hoy, como siempre, es invitarlo a ir más allá en la búsqueda del conocimiento, del saber, de no quedarnos con lo primero que nos dicen o que vemos; que las historias pudieran ser mitos, o que los mitos a veces tienen mucha profundidad y enseñanzas.

Siempre es bueno conocer las distintas versiones que existen, informarse, ahondar y profundizar en la búsqueda de la verdad. Por eso le insisto, siempre que lee un cuento, una novela, una historia, o una noticia, pregúntese: ¿Realmente el villano es villano? ¿La víctima es víctima? ¿El héroe es héroe? No deje de leer el mito de Teseo, Ariadna y el Minotauro, si lo reflexiona, se sorprenderá.

