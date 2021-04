El Gobierno Federal ha iniciado con éxito la administración de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 en Zacatecas y eso está generando confianza y tranquilidad, cuando menos en los adultos mayores de 60 años, más allá de que si una u otra vacuna es más efectiva, o de si se requiere una dosis de refuerzo dentro de 6 meses, o si necesita revacunarse cada año, etc., las dudas se irán disipando con el paso del tiempo, que nos dará la experiencia y la ruta mejor por seguir.

Por lo pronto, hay que decir que a quienes hemos recibido la segunda dosis nos alienta, porque nos quita la presión y el temor que sembró este maldito virus que acabó con muchas vidas y dejó severas secuelas en otros; pero también estancó la economía, y nos replegó en nuestras casas.

No tengo datos, pero estimo que la parálisis de la economía y el confinamiento causaron tanto o más daños que la pérdida de vidas, y por ello es de destacar que esta acción del Gobierno Federal de darnos la primera y segunda dosis de la vacuna, propicia a la vez una segunda dosis de confianza, de alegría y de ánimo renovado, para recuperar la vida normal.

Pero no echemos las campanas al vuelo, pues no hay que olvidarnos de seguir con las precauciones que esta dura etapa nos enseñó a tomar. Debemos continuar con la sana distancia, usando cubre bocas, lavado de manos, no salir si no es indispensable; evitar acudir a lugares concurridos, etc.

Justo es reconocer que este proceso de vacunación, hasta este momento, está funcionando adecuadamente, de acuerdo a las circunstancias económicas nacionales y es importante subrayar que la atención de las personas a quienes se les encomendó esta actividad en los lugares de vacunación, es, (salvo muy pequeñas excepciones), muy amable, sensible y eficiente, pero sobre todo, sin hacer diferencias por razones políticas, ideológicas, religiosas, etc. El trato ha sido igual para todos. Ojalá y siga avanzando en todo el país y en los demás grupos de edad.