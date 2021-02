La pandemia expone la naturaleza huamana

No cabe duda de que la pandemia de Covid-19 nos ha colocado en una situación insólita y trágica para la que no estábamos preparados. La incidencia en cada parte del mundo ha sido diferente y también se han planteado estrategias de afrontamiento distintas, pero en todas se plantea la necesidad de proteger la salud pública, la exigencia de tomar decisiones difíciles para salvar la vida y la salud de los ciudadanos ante un enemigo invisible que no entiende de fronteras.

Se ha tomado conciencia de la necesidad de un sistema de salud que sea universal y que esté preparado para eventualidades como catástrofes que bien pueden ser locales como accidentes masivos, atentados, catástrofes naturales (terremotos, erupciones, inundaciones, etcétera), o también epidemias masivas. Se ha hablado mucho en lo social y académico sobre la materia, algunos muy pesimistas por lo que la tragedia global infecciosa, social y económica puede durar en el tiempo, a lo que se suma la complejidad de la normalización con los cambios sociales y políticos necesarios.

La tragedia global con seguridad llevará a un nuevo mundo más justo, solidario y eficiente, caracterizado por la colaboración interna en cada país e internacional, junto a nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que llevarán a un “nunca más”.

Hemos aprendido en este sentido que es una esperanza que todos tenemos, aunque pueda ser relativamente ingenua. La historia está llena de ejemplos de obstáculos en las cuales la humanidad ha tropezado varias veces. Sin embargo, pienso que el impacto es de tal magnitud y globalidad que en los diferentes países se producirán cambios positivos en los sistemas de salud, en educación y al menos en algunas formas de organización social y económica. El tiempo dirá si lo que aprendimos se tradujo o no en cambios sustanciales, lo que si me queda claro es que esta pandemia viene a fortalecer o a poner en evidencia la composición de la raza humana, quién esté mas fortalecido en su sistema inmune, su alimentación, su condición física, y sus emociones mentales, será quien mas resista para enfrentar las consecuencias.

Los seres humanos y los virus han evolucionado conjuntamente durante milenios. El síndrome respiratorio agudo severo coronavirus (SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19) ha tenido un éxito particular en eludir nuestras defensas evolucionadas por eso lo psicológico, lo cultural, lo religioso, lo tecnológico y mental ha tenido una evolución que determinará el comportamiento y las relaciones entre los humanos.