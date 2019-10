La cultura del partido de estado

El Presidente López Obrador expone una clave del cambio de régimen cuando convoca a dejar atrás “el partido de estado” y conmina a los servidores públicos a apartarse de lo partidista.

El papel de los partidos políticos debe someterse a una exhaustiva revisión, hasta ahora, la atención se centra en la elevada carga financiera que representan y en su notoria ausencia de vida democrática interna. Además de lo anterior, es urgente analizar la cultura de hiper-partidización de la vida institucional y social en México, que se traduce en resistencia al cambio, enseguida enlisto una incompleta relación de modalidades de hiper-partidización de la vida mexicana, empezando por las que se imponen en la esfera de la sociedad y culminando con las presentes en la vida institucional.

Las organizaciones de productores son membretes sin vida real, los productores se rascan con sus propias uñas, lo mismo si se dedican la uve que al durazno, al chile o al frijol, su desamparo es total ante las adversidades de la naturaleza y ente la impotencia comercializadora, la ausencia de cultura asociativa los aparta de la adquisición de flotillas de trailers, de cuartos fríos y procesadoras inalcanzables para el capital individual pero accesibles mediante fórmulas cooperativas, sin ese paso es más remoto el esquema de administración delegada en profesionales que haga de cada productor un accionista a partir de su aportación en especie y en dinero.

Los ganaderos, después de vivir una etapa de auge en Zacatecas, tuvieron una organización poderosa e influyente y los servicios prestados a sus miembros eran muy importantes para el estímulo de esa actividad productiva tan arraigada en nuestra historia, con el paso del tiempo, la Unión Ganadera Regional ha centrado su actividad en el negocio inmobiliario rematando la enorme superficie que les donó el gobierno del estado para fines diferentes.

Las cámaras patronales en Zacatecas tienen escasa membresía, con presencia meramente mediática, durante muchas décadas, son utilizadas como “abajo firmantes” apoyando al gobernante en turno pero sin lograr erigirse en centro de elaboración de propuestas desde la perspectiva de sus agremiados, en el caso del sindicalismo se trabajadores es más o menos lo mismo .

Anulados

La instrumentación partidista de organizaciones legalmente apartidistas nació del PRI como partido de estado, con la pluralidad partidista emerge el acoso de diversos partidos por haber quien llega primero a ofrecer candidaturas a directivos de productores, sindicatos patronales y de trabajadores, provocando el desamparo de los productores para enfrentar unidos los desafíos.

Oscar Bauer, norteño francote, en su condición de Secretario de Agricultura dijo que en México “a los campesinos de les organiza para votar, no para producir”, se le vino el mundo encima con los demagogos en turno pero el tiempo le dio toda la razón, lo único que yo añadiría es que no solo a los campesinos .

Institucionalización del desvío

El involucramiento desde los cargos públicos en lo partidista es mediante dinero público, patrocinan camiones para trasladar contingentes, contratan “asesores” cuya tarea es proselitista, patrocinan campañas, condicionan a proveedores y contratistas, pagan con puestos públicos servicios en campaña y los más corruptos premian y castigan e poblaciones enteras en función de su voto.

La cultura política de partido de estado nos ha puesto al servicio de políticos despreocupados de estudiar para comprender los asuntos públicos, si no tienen dinero se les cierra el mundo, no se les ocurre que un buen gobernante lo es por su capacidad organizativa, no por el dinero. No han sabido tomar lecciones de la historia, de los gobernantes que organizan a los que saben leer para que enseñen a los que no saben.

La reelección consecutiva en ayuntamientos y legislaturas agravó la corrupción consistente en ser simultáneamente servidor público y candidato, mal usando tiempo, dinero, personal y equipo de sus respectivos cargos.

La prensa tradicional no solamente no cuestiona las exteriorizaciones de esa nefasta tradición sino que la normaliza, lo vimos en los elogios al Presidente de Fresnillo por el desarrollo de una asamblea partidista en la que formalmente no debe participar.

Oportuno llamado al presidente

En mi apreciación del momento mexicano, hacer realidad el fin del partido de estado es el único modo de erradicar la corrupción, los ciudadanos de todos los partidos debemos promover el acatamiento a la línea fronteriza entre partidos y cargos, los gobernante deben asumir que el único modo legítimo de fortalecer a su partido es mediante un eficaz y honesto gobierno.

La postura presidencial contra el partido de estado es profundamente democratizadora, su erradicación rescata riqueza pública, nos libera de la plaga de políticos patrimonialistas y nos consolida como ciudadanos pleno y permitirá que los programas sociales cumplan su cometido de justicia social.