Formación y competitividad digital

José Ricardo López-Robles.

El 2030 se presenta como el horizonte en el que la digitalización será un aspecto natural a cualquier a la vida personal y profesional, haciendo posibles y comunes, servicios como la telemedicina, el teletrabajo, el transporte autónomo, los servicios profesionales basados en inteligencia artificial, o inclusive la convivencia en el metaverso.

Aunque para muchos agentes, dicha situación parece ser un planteamiento meramente publicitario, que no va más allá de cuestiones en las que hay que dar clic o pagar una licencia, la realidad resulta ser contraria a todo ello, ya que los perfiles profesionales que no estén preparados para un entorno digital avanzado, no tendrán cabida alguna.

Muchas regiones ya han comenzado a trabajar en ello, y han establecido estrategias que les permitan llegar a 2030 habiendo formado, capacitado y actualizado a la mayor parte de la población activa, así como al resto de la sociedad, ya que tanto la oferta como la demanda, resultan igualmente necesarios.

Es una oportunidad evidente para Zacatecas, siendo que en México, no hay evidencias y ejemplos, de apuestas por una actualización digital. A través de la actualización de los perfiles profesionales y la sociedad, Zacatecas puede subir un escalón en la escalera de la competitividad, mejorando la posición de los tejidos empresariales existentes, pero también, facilitando la implementación de nuevos proyectos en etapas más tempranas.

En este sentido, es importante reconocer que el Gobierno de Zacatecas ya se encuentra trabajando en las bases de dicha oportunidad, conectando al estado, y que los siguientes pasos pasan por definir una hoja de ruta que permita identificar las necesidades sociales, académicas, científicas, políticas y empresariales que necesitarán los actuales perfiles profesionales, y que demandarán los futuros, asegurando con ello la competitividad de todos y todas las zacatecanas en el corto plazo.

Finalmente, desde Inteligencia y Estrategia seguiremos reconociendo y apoyando a los agentes locales, impulsando el talento zacatecano y aplicando inteligencia y estrategia en favor de Zacatecas. Hasta la próxima entrega y nos vemos en las redes sociales en @rlopezrobles.