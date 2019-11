Facturas Instantáneas

Todos quienes requerimos facturas de los gastos que realizamos en ejercicio de nuestra actividad, sabemos lo que, en ocasiones, se batalla para obtener la factura que acredite nuestros gastos cuando no nos la entregan al momento de pagar, con pretextos tales como que no está la persona que las expide, que no hay sistema, regrese más tarde, llene este formato con sus datos, etc., particularmente en las gasolineras, centros comerciales y otros establecimientos, situación que nos retrasa, nos molesta y en ocasiones nos hace irnos sin la factura, con el consecuente problema para nuestra contabilidad.

Una buena noticia es que, cuando menos en los lugares donde paguemos con tarjeta, esa práctica retardataria se va a acabar en el primer cuatrimestre del año 2020, pues el Servicio de Administración Tributaria y la Asociación de Bancos de México se han puesto de acuerdo para impulsar este avance que permitirá recibir la factura al instante en que se paga con tarjeta de crédito o débito. Para el efecto, todos los contribuyentes interesados en ello deberemos dar de alta nuestro RFC en la institución financiera que emite la tarjeta.

El proceso va a ser sencillo, en el lugar de venta, quien reciba el pago deberá preguntar si queremos factura o no y, de ser afirmativo, la terminal de venta imprimirá un recibo con un código QR y la información del contribuyente, con lo que automáticamente se tendrá la factura.

El SAT y la Asociación de Bancos han informado que iniciarán con negocios pequeños y restaurantes, pero ojalá incluyan a las gasolineras y a los centros de conveniencia, donde es verdaderamente complicado obtener facturas.

En las primeras, hay que ir a una oficina en la propia gasolinera en días y horas hábiles, lo cual resulta prácticamente imposible a quien va de paso y en las segundas, hay una o dos máquinas que no funcionan o tienen un proceso lento, enredado, fastidioso, aparentemente diseñado para desanimar y desistir de obtener facturas.

Ahora bien, la Asociación de Bancos ha informado que hay un millón 283 mil puntos de venta en los que tendrá que reprogramar los sistemas para adecuarlos, lo que es un buen inicio, pero estimo que van a procurar ampliar este número a más puntos de venta, para lo que creo deberán disminuir la comisión que le cargan al establecimiento.