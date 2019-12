Esfuérzate en esta Navidad

La Navidad ha sufrido cambios en la vida actual, si les preguntamos a nuestros adultos mayores cómo era su Navidad en sus tiempos, dirán que tenía un significado de unión familiar, de posadas, de rezos con piñatas, cacahuates y dulces, sin faltar los tamales, buñuelos y en algunos lugares la clásica pastorela. Cada miembro de la familia, colaboraba o llevaba lo poco o mucho que tenía para compartirlo con los demás. Pero ahora es todo diferente porque todo se reduce a redes sociales, compras, aunque no sea necesario. Se ha extendido el lema de que en Navidad mientras más compras más feliz eres, y lo único que se hace es gastar. La felicidad no se encuentra en comprar, sino en compartir lo que tienes con los demás y recibir lo que los demás comparten contigo. La comprensión del funcionamiento de la mente y aclarar las emociones es fundamental para que esta Navidad esté llena de armonía y felicidad.

¿Qué podemos hacer en esta Navidad? La fuente suprema de la felicidad se debe buscar dentro de uno mismo, la muerte nos iguala a todos, que es la misma para un hombre rico que para un hombre pobre y hasta para un animal salvaje. Si dominamos nuestra mente, vendrá la felicidad, ya que esa oscuridad interior que llamamos ignorancia, es la raíz del sufrimiento, a mayor luz interior, menor oscuridad, esta es la única forma de ser feliz. Si asumimos una actitud de humildad, crecerán nuestras cualidades

Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar, porque todas las cosas buenas que suceden en el mundo nacen de una actitud de aprecio por los demás. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión; si quieres ser feliz tú, practica la compasión. El enojo, el orgullo y la competencia son nuestros verdaderos enemigos. Aunque haya religiones diferentes, debido a distintas culturas, lo importante es que todas coincidan en su objetivo principal: ser buena persona y ayudar a los demás. Sin amor la sociedad se encuentra en estado crítico, y sin él nos enfrentamos cada vez más en el futuro a graves problemas, ya que el amor es el centro de la vida humana. La clave está en esforzarnos para ser felices, de otra forma no tenemos claridad en nuestros pensamientos y actos.

“La felicidad no es algo que venga prefabricado, viene de tus propias acciones. Nuestro propósito principal en esta vida es ayudar a otros. Y si no puedes ayudarles, al menos no les hagas daño. Sociales activando el esquema ¿para qué sirve la vida si no es para darla?, promoción válida para quitar tu egoísmo para ser feliz.” S.S.D.L.

Afectuosa Navidad y un mejor año 2020, felicidades.