Elecciones 2021

Han arrancado de manera oficial las campañas de proselitismo para las elecciones del próximo seis de junio, desde el primer minuto del pasado domingo, la mayoría de los candidatos a través de sus redes sociales hicieron públicas sus intenciones formales para contender a los diferentes puestos de elección popular, algunos de ellos iniciaron sus actividades casi de manera inmediata, mientras otros “fieles a sus costumbres” postergaron su arranque hasta un día después.

El contexto actual en el que inician las campañas parece configurarse casi de manera idéntica a como se ha desarrollado la esfera política durante los últimos años, pero con algunos agregados coyunturales, que seguramente no trascenderán más allá del proceso electoral; por un lado nos encontramos con el hoy partido hegemónico en el poder, que a pesar de que ha estructurado sus alianza según convengan en cada región, todos terminan por responder a una lealtad ciega y un culto casi enfermizo a la personalidad presidencial, por el otro lado la alianza opositora busca contrarrestar, pero sobre todo mantener algunos distritos electorales y estados que aún conservan, lamentablemente la pobre capacidad que como oposición tienen y las consecuencias del pasado no les permiten crear altas expectativas de triunfo.

A este escenario se suma una serie de nuevos partidos, tanto locales como nacionales, así como nuevos rostros y perfiles que buscarán hacerse de la aprobación popular, lamentablemente esta gran diversidad de opciones partidistas no redunda en mejor alternativas para el electorado, algunos de estos partidos y candidatos parecen que asumirán un rol de sacrificio para asegurar con ello el posicionamiento del que se presume como el candidato favorito, pues estas nuevas opciones, desafortunadamente no contribuyen a la competitividad electoral ni al fortalecimiento democrático, si no que responden principalmente a intereses cupulares de los partidos más grandes o peor aún a intereses particulares.

Otro aspecto que es necesario destacar, es que frente a la creación de nuevos partidos parece confirmarse que las candidaturas independientes que tanto llamaron la atención años atrás hoy prácticamente han desaparecido, y no por falta de interesados si no por las pésimas condiciones y la desigualdad con las que son tratadas, con escazas candidaturas independientes en el estado, parece que esta figura acabara siendo una simulación más que solo termina por legitimar a un sistema electoral y político pro partidista cada vez más alejados de auténticos procesos democráticos .

En una encuesta publicada esta semana por El Financiero se ubica a David Monreal, como el gran favorito para hacerse con la gubernatura del estado, con el 52% de las preferencias, seguido con una gran diferencia por Claudia Anaya con el 34%, mientras que los otros seis candidatos apenas suman el 12% de manera conjunta. Ante estas cifras pareciera ya estar todo escrito, sin embargo, es importante tomar en cuenta la manera en que actúen el 23% de indecisos y el alto porcentaje de abstencionismo que seguramente se hará sentir durante la jornada electoral.

Adicionalmente, no podemos perder de vista los antecedentes poco favorables que el candidato de MORENA carga luego de 2 procesos pasados perdidos; hoy el efecto AMLO y 4T son su principal bandera y moneda de cambio, sin nada más que ofrecer para con los ciudadanos más que la promesa de que “la tercera será la vencida” habrá que ver como se desarrollan las campañas los siguientes dos meses, donde el principal reto será conservar sus niveles de preferencia y siempre y cuando Claudia Anaya no logre capitalizar a los desencantados ni a los indecisos. Al tiempo…