El récord y Punto Final

Dentro de la Expo Agroalimentaria 2019, Zacatecas inscribió un nuevo récord Guinness, con la cata de mezcal más grande del mundo.

Aunque el evento fue mayoritariamente bien recibido y abundan los buenos comentarios, no faltó quién lo descalificara o le buscara defectos o inconsistencias.

El primer rumor o noticia falsa que vi, “argumentaba” que no era un récord Guinness original, sino uno pirata porque la empresa que certifica los récords está ubicada fuera del país.

La marca establecida en Zacatecas es reconocida por la empresa Guinness y cumple con todos los requisitos y trámites necesarios para tal fin. Desde hace meses la Secretaría del Campo realizó todo lo necesario para inscribir y certificar el récord.

Otros se quejaron porque fue una cata de mezcal y no de otra cosa, el realizar el evento tiene como objetivo principal promover el mezcal zacatecano, es común oír que el mezcal de nuestra tierra tiene características únicas, que es de alta calidad, que es más dulce, entre otras coas, pero que no tiene la promoción que debería.

Por eso precisamente se realizó el evento, para promoverlo, para que más gente lo conozca y desde luego, lo consuma.

También criticaron que les dieron muy poquito mezcal y de distinto tipo, fueron distintos mezcales y fue “poquito”, porque era una cata, no una bacanal, el objetivo de las catas es degustar, probar y comparar, por eso se sirvieron distintos tipo de mezcal, para poder contrastarlos, es el fin no embriagarse. Y la convocatoria fue para una cata no para una borrachera.

Corrió también el rumor de que no podía ser un récord, porque mezcal sólo se produce en México y no se podía competir a nivel mundial.

El que una bebida o producto solo se produzca en un lugar del mundo no es impedimento para establecer un récord Guinness, se trata de certificar una marca no de ganar una competencia. No confundir récord con competencia.

Fuera de estas confusiones o rumores, el evento fue todo un éxito, ojalá sigan promocionando nuestro mezcal, lo merece, lo merecemos. Bien por la Secretaría del Campo y su titular Adolfo Bonilla.

Punto Final

Inició operaciones 96.1 FM, La Voz, proyecto radiofónico hermano de este periódico, el mayor de los éxitos y muchas felicidades a todo el equipo, especialmente a Luz María Hernández y Luis Enrique Mercado.

