Desgaste innecesario

Veinticinco días han transcurrido desde que el David Monreal rindió protesta como Gobernador Constitucional de Zacatecas, me hubiera gustado escribir que durante este tiempo estuviera iniciando un nuevo gobierno, que los proyectos prometidos durante la campaña y que los argumentos como los discursos que contribuyeron a la formación de altas expectativas por parte de la población hoy se estuvieran formalizando, pero tal y como ocurrió a nivel nacional desde hace 3 años esas expectativas han empezado a diluirse empiezan a dar paso a un realismo desencantador.

Es necesario aclarar que aún no se están exigiendo resultados de las promesas o del trabajo que pudiera y debería de existir, simplemente se cuestiona el lento arranque del actual gobierno, pues a pesar la urgencia que requerían las protestas magisteriales y de los burócratas, jubilados y en activo, del propio gobierno, apenas ayer se designó a la encargada de la política interior y de la gobernabilidad en el estado; la recién nombrada secretaria general de gobierno viene a integrarse a un gabinete incompleto, indiferentes que parece ser conformado más por los compromisos y las presiones políticas que carga el gobernador que por los perfiles y capacidades que tanto se presumió que habría de considerarse.

Los titulares de las Secretarías de Turismo, Educación, Desarrollo Urbano, ISSSTEZAC, Juventud, Ciencia y Tecnología entre muchas otras dependencias siguen sin ser cubiertas (al menos hasta la redacción de esta opinión) lo cual evidencia la falta de oficio del gobernador y su equipo cercano para priorizar los asuntos de la administración pública por encima de decisiones políticas o de presiones cupulares o bien tal vez es la incesante necesidad de mantener al titular del poder ejecutivo como el único que deberá lucir y a quien nadie, ni siquiera los colaboradores podrán hacer sombra o tan si quiera ser vistos, mucho menos dando un posicionamiento sobre sus funciones, futuros planes o cambios en sus dependencias que evidentemente ya se encuentran en ejecución.

Aunado a ello no podemos dejar de llamar la atención de la grave situación de ingobernabilidad que ha generado la falta de sensibilidad e interés por la cumplir con el pago tanto a un buen numero de profesores, burócratas en activo y jubilados del ISSSTEZAC; lo cual ha llevado a un desgaste totalmente innecesario de varias partes y actores.

En primer lugar y por obvias razones los más que han sufrido este desgaste tan innecesario son los trabajadores que dejaron de recibir y que en muchos casos siguen sin recibir su suelo, prestaciones o pensiones de las ultimas quincenas, por lo que se han movilizado en diferentes ocasiones y magnitudes con la intención de exigir su pago inmediato, el cual fue suspendido con un argumento que parece más una revancha política o incluso ineficiencia administrativa que por los problemas de fondo, que sin duda existen y tienen que ser resueltos, pero no a costa de los derechos y certeza de los trabajadores.

En segundo lugar el que se ha sometido a un desgaste tan acelerado es el propio gobernador, con el argumento de resolver de fondo y para siempre los problemas heredados, lo ha llevado a una situación contradictoria, donde los discursos no han sido empatados con los hechos y por ende los cuestionamientos no se han hecho esperar, pues ante las condiciones actuales la solución de los problemas no será en cuestión de días, si no que requerirá de una gestión permanente y eficaz que hasta el momento no se ha mostrado, pues las cercanías personales del gobernador que se prometieron como garantía de resultados no han dado muestras de voluntad hasta ahora.

Y por último todos los zacatecanos sin importar las esferas en las que se desarrollen se han visto afectados por los vacíos de gobierno que han quedado expuestos de manera innecesaria y que muchos de ellos pudieran haber sido evitados si tan solo se priorizará el interés social por encima de intereses políticos, partidistas, familiares o hasta grupales. Esperemos que por el bien de Zacatecas no se siga perdiendo el tiempo en gobernar y empezar a dar resultados