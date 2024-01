Debo decirlo… AMLO en Zacatecas

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó nuestro estado este fin de semana, sin duda, un hombre exitoso, polémico e innovador, que ha modificado todos los paradigmas de la política y que sus adversarios, como él les llama, no han podido encontrar la forma o estrategia de disminuir o contrarrestar la popularidad y aceptación de su gobierno por la gran mayoría de los mexicanos, y no solo eso, AMLO se encuentra en el ranking mundial como el segundo líder más popular, después del primer ministro de la India (Narendra Modi).

Y si, hay que ser objetivos, la clase política en nuestro país opositores a AMLO, han experimentado un sinfín de estrategias impensables en la lógica política, como la convergencia de ideologías diametralmente opuestas, como lo son en su origen el PRI-PAN-PRD unidos hoy electoral y orgánicamente en contra de AMLO, a efecto de contrarrestar sus políticas públicas que durante estos 5 años han sido exitosas, pues las estadísticas muestran resultados inobjetables en materia económica y social que han dado al país una posición de desarrollo reconocida por organismos internacionales.

En este momento de definición electoral en nuestro país, la oposición no sabe aún qué hacer con un presidente que sigue imponiendo la agenda nacional por medio de la mañanera, que de paso hay que decirlo, ya es de las más vistas en otros países del mundo y no solo eso, es adoptada por otros presidentes como estrategia política para contrarrestar a sus opositores, cuando estos tienen el control de los medios de comunicación como es el caso de México.

Que limitante, falta de talento y sobre todo, lamentable es que teniendo toda una infraestructura en materia de comunicación que incluye Intelectuales orgánicos, canales de televisión, radio y medios impresos, además de toda una estrategia en redes sociales, la clase política opositora a AMLO, no ha desarrollado la inteligencia ni la audacia para contrarrestar a este líder, que seguro pasará a la historia reciente como el mejor presidente de México.

Hay muchos análisis políticos, sociales y económicos que se han dedicado a denostar la política sexenal de AMLO y no solo eso, su perfil personal, etiquetándolo como dictador. Lo cierto es que hoy tenemos a un presidente fuerte, con una popularidad sin precedentes y que seguramente determinará a su sucesor en la próxima elección, aprovechando la incapacidad y torpeza mostrada por una oposición desdibujada, visceral que no ha actuado con inteligencia, pues solo le ha movido el interés económico y la lucha por el poder, su discurso hoy en día está agotado, no va más allá de lo mismo, no propone nada innovador o alternativo a lo que ofrece el partido oficial, su discurso se ha centrado básicamente en los últimos años en su posición a la cancelación del aeropuerto de la CDMX, a la refinería de dos bocas, al tren maya y a la estrategia de inseguridad.

AMLO ha tenido serias deficiencias como todo periodo sexenal y dejará muchas asignaturas pendientes, toca al nuevo gobierno retomar y corregir lo mucho que falta por hacer, pero también es necesario contar con una oposición más objetiva, inteligente, creativa e innovadora, capaz de hacer valer su posición aprovechado esta nueva conformación de la política nacional que se vislumbra como un bipartidismo.

[email protected]