¿Cuándo regresamos a las aulas?

El sector educativo según lo dicho por las autoridades de todo tipo será el último en volver a las actividades presenciales, sin embargo, más que una situación necesaria se requiere de un criterio a cumplir para regresar a las aulas, a continuación, expongo algunos criterios y sus fechas probables:

La vacuna: Si se toma este criterio lo mas probable es que estemos con nuestros grupos y alumnos en enero del 2021, ya que las vacunas aún no están disponibles y falta resolver los retos enormes de la compra, logística y campaña de vacunación masiva, que según los expertos se requiere de un 70 % de la población total que este vacunada.

Secretario de Educación: Según lo dicho por Esteban Moctezuma al inicio solo era necesario 40 días para que pasara la pandemia y retomáramos nuestra vida cotidiana, después a mediados de Mayo del presente año los 300 municipios de la esperanza libres de Covid-19 estarían ya listos para regresar a las escuelas, nadie le hizo caso; posteriormente mencionó que los estados en semáforo verde ahora si volverían de manera voluntaria, ordenada y cumpliendo con todos los protocolos de sanidad, Campeche desde septiembre se ha mantenido como estado en semáforo verde y tampoco han regresado a las clases presenciales, entonces los criterios, indicaciones y dichos de titular de la educación en el País tampoco es un indicador de cuando o que es necesario para retomar los grupos para una educación presencial. Por lo anterior no hay fecha de regreso más si está claro que no será el ciclo escolar 2020-2021.

Autoridades educativas locales: En los estados se mantienen al margen totalmente de la polémica, acatan de manera pasiva las indicaciones que les den y se amparan en la lógica de regresaremos cuando se nos señale no antes y tampoco después.

Los docentes, alumnos y padres de familia, literalmente ya no saben que hacer con el desánimo, la frustración y sienten que sus esfuerzos no son suficientes, la desesperanza de no saber cuando regresar desalienta toda iniciativa.

Como sociedad estamos ocupados por la salud de todos en especial de los grupos vulnerables, preocupados por la economía y ¿la educación? Tendremos egresados de bachillerato y secundaria que solo asistieron un semestre a clases presenciales si seguimos así, no se entiende que estén abiertos, bares, restaurantes, gimnasios, cines, etc. Y todas las aulas sigan cerradas.