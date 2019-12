Con las faldas bien puestas

La conocí hacia la segunda mitad de los años 70, ella ya era líder sindical como parte de la Coordinación Nacional del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), además somos coterráneas.

Bertha Elena Luján Uranga es contadora pública, pero se especializó en derecho laboral y organización sindical en el Instituto de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Turín, Italia, estudios que continuó en la Universidad de los Trabajadores de América Latina (UTAL), en San Antonio de los Altos, Venezuela, lo que nos deja ver que no es una improvisada.

En el FAT dirigió el área de finanzas, la de Formación y Organización Nacional de Militantes y el Sector Cooperativo y Empresas Autogestionarias. También fue coordinadora de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno de la CDMX se desempeñó en el gabinete como contralora.

Durante las 2 elecciones presidenciales fraudulentas de 2006 y 2012 Bertha acompañó de cerca a AMLO y al arribar a la Presidencia, tras ganar la elección en de 2018 el trabajo de Luján ha sido en la dirección del movimiento-partido Morena y como puede verse ella ha realizado un activismo social sin tregua para lograr cambios en la conciencia política a lo largo del país.

Cuando tiene oportunidad Bertha presume el amplio bagaje cultural que acompaña a Morena con intelectuales tan distinguidos como Armando Bartra, Enrique Semo, Héctor Díaz Polanco, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de AMLO que tiene libros muy recomendables. Paco Taibo y John Ackerman y por supuesto el mismo Andrés Manuel que ha escrito más de 17 libros, el último, que ya está en librerías, Hacia una economía Moral.

Bertha contrajo matrimonio con Arturo Alcalde Justiniani con quien procreó 2 hijas, él es abogado laboral, juntos han defendido los derechos de los trabajadores, el derecho de huelga, a la jornada laboral de 8 horas, a un salario justo, a la pensión, a la salud laboral, etcétera, ambos visitaron con mucha frecuencia Saltillo, acompañaron a los trabajadores de la histórica y heroica huelga de Cisnsa-Cifunsa.

El proselitismo de Luján para levantar a Morena del marasmo que padece, donde su tarea principal será, reinventar al partido, ha topado con los muros del antiguo régimen, pero ella sabe que no está sola, cuenta con el apoyo de miles de militantes que la acompañan por el rescate de la dignidad, de la honestidad y de los principios éticos del partido que son la bandera del morenismo, el no mentir, no robar, no traicionar.

Superar el divisionismo en Morena, que solo beneficia a los detractores de AMLO, lograr la unidad es un reto, por lo que Bertha Luján llama a la reorganización, a sacar la casta para seguir adelante a partir del debate y la deliberación entre la militancia y dirigencia del partido a fin de estar a la altura del momento para el apoyo de la 4T y el proyecto de gobierno encabezado por López Obrador.