Expresidente de Ojocaliente muestra pruebas de su inocencia

OJOCALIENTE.- Humberto Rincón García, expresidente municipal de Ojocaliente, desmintió las acusaciones del actual alcalde Daniel López, pues aseguró que durante su administración, el ayuntamiento realizó el depósito de 600 mil pesos al empresario Jorge Morales con motivo del pago de los artistas y actividades de la Feria Municipal de Ojocaliente 2018.

Rincón García mostró los documentos donde enseñó un acta de cabildo en la que autorizaron los 600 mil pesos para las actividades de la feria, sin embargo, invitó a que el patronato se sentara con el empresario para esclarecer el estado financiero de la situación.

“Con esto les muestro que no tengo nada que esconder, no le he robado nada al municipio, estamos dando la cara para que quede claro que Humberto Rincón no le robó ni un centavo a Ojocaliente”, aseguró.