Cierran escuela para exigir el regreso de un profesor

CIUDAD CUAUHTÉMOC.- Padres de familia de la Escuela Primaria Benito Juárez tomaron la escuela de manera indefinida en protesta por el retiro de un docente de sexto de primaria desde hace 15 días.

“Nos quitaron el profesor del grupo de sexto A sin motivos, primerio pidió un permiso económico de tres días, se le terminó y cuando regresó no le dieron permiso de integrarse a su salón”, dijo María Elena.

Los quejosos aseguraron que desde entonces, los niños no tienen clases de manera ordinaria.

Y es que, la directora se quedó a cargo del grupo, pero no está con ellos todo el día y además de no seguir el programa académico, los niños no están vigilados.

Debido a esta situación, los alumnos prefieren ya no asistir.

También solicitaron que se le retire el cargo a la directora Eliza Minerva Castellón Villegas ya que consideraron es “prepotente y conflictiva”.

María Elena, la madre de uno de los estudiantes, detalló que fue la directora quien por problemas personales con el profesor, Juan Hipólito no le permitió regresar a clases.

También la acusó de querer usar los recursos económicos que se juntan a lo largo del año para lo que ella quiera y no para la escuela.

Durante el paro de labores, autoridades de la Secretaría de Educación del estado, les comentaron que el profesor está en un proceso de juicio que debe llevar y una vez que termine se reintegrará a la escuela.

La solución que se les dio a los padres de familia fue asignarles a otro maestro; sin embargo, se negaron pues no les parece algo justo ni para los alumnos ni para el profesor