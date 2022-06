Rescatan a Rahul Sahu, niño sordomudo que estuvo atrapado en un pozo

INDIA.- Tras más de cinco días de labores de rescate, se logró sacar a Rahul Sahu, un niño sordomudo, de un pozo de unos 24 metros de profundidad.

El pasado 10 de junio, el pequeño de 11 años cayó por accidente en un pozo de agua que se encontraba detrás de su casa en la ciudad de Chhattissgarh.

El menor permaneció más de 100 horas atrapado en el lugar, ya que las labores de rescate se complicaron por los animales ponzoñosos que ahí habitan.

Rescue operation continues from 16 hrs to bring out 11 year old Rahul Sahu trapped in borewell in Pihrid village Janjgir Champa district.

Instructions from @ChhattisgarhCMO to all Collectors and SPs to ensure that no borewell is open which can lead to accidents. pic.twitter.com/KxvO7Y7PZE

