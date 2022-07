Niño de 7 años desaparece por horas y aparece muerto dentro de una lavadora en Texas

Foto: cortesía

TEXAS.- Encontraron muerto a un niño de 7 años en el interior de una lavadora. El menor identificado como Troy Khoeler había sido reportado como desaparecido el pasado jueves. Los hechos ocurrieron en Spring, Texas, Estados Unidos. Asimismo, la familia tras reportar al menor como desaparecido las autoridades de inmediato acudieron al domicilio y realizaron una búsqueda. Localizaron al menor muerto dentro de la lavadora.

La muerte Troy Khoeler no se ha esclarecido

Hasta el momento no se sabe como fue que el niño terminó dentro de la lavadora. No se tiene dato si había agua en el electrodoméstico o si la tapa estaba cerrada cuando se localizó a Troy. Lo encontraron vestido y no se ha revelado la causa de su muerte. Cabe mencionar que el diario Daily Mail menciona que ya se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para determinar lo sucedido.