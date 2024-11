Elecciones de Estados Unidos 2024: Trump dice que reconocerá resultados si “son justos”

ESTADOS UNIDOS.- El candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que reconocerá los resultados, solo si se trata de una elección justa.

Este martes el expresidente señaló que el sería “el primero en reconocer” los resultados si estos “son justos” sin embargo no aclaró a qué se ajusta a esa definición.

Ante los medios de comunicación en el Estado de Florida, Donald Trump también indicó que no prevé decirle a sus seguidores y partidarios que se abstuvieran de recurrir a la violencia en caso de perder en las Elecciones de Estados Unidos de este 2024.,

“No tengo que decírselo, no son gente violenta”, aseguró el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos.

“Y desde luego no quiero violencia, pero desde luego no tengo que decírselo. Son gente estupenda. Son personas que no creen en la violencia. A diferencia de tu pregunta. Usted cree en la violencia”, respondió Trump.