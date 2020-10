Donald y Melania Trump dan positivo a Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania dieron positivo al Covid-19.

Donald Trump dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales en la madrugada de este viernes.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020