Joe Biden da negativo a Covid-19, tras contagio de Donald Trump

ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos dio negativo a la prueba de Covid-19.

El político Joseph Robinette Biden Jr. mejor conocido como Joe Biden, y su esposa se hicieron la prueba luego de que el día de hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump diera positivo.

Si bien recordaremos, ambos políticos sostuvieron un debate hace unos días como parte del protocolo de elecciones presidenciales.

Es por eso que al enterarse del contagios de Donald Trump y de su esposa Melania, Joe Biden, y su esposa, Jill Biden, decidieron realizarse la prueba.

A través de redes sociales dio a conocer que es negativo al virus y asegura que tanto él como su esposa se encuentran bien.

De igual manera, recordó la importancia de seguir las medidas de sanidad, como el uso de cubrebocas, distancia social y lavado de manos.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020