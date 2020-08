¿Yoko Ono la culpable de la separación de The Beatles? Paul McCartney revela los detalles

REINO UNIDO.- El cantante Británico Paul McCartney reveló haber sido quién rompió relaciones con la banda, además de haberlos demandando para preservar su trabajo.

McCartney declaró para la revista “GQ” que las razones de la separación de The Beatles no tuvieron que ver con Yoko Ono, sino con él. Dijo que no estaba de acuerdo con que Allen Klein lo representara.

Señaló que dicha demanda fue necesaria pues sin ella, los álbumes remasterizados no hubieran podido ser lanzados.

“Si no hubiera hecho eso, todo habría pertenecido a Allen Klein”, comentó Paul.

Aseguró que a pesar de las peleas que había entre la banda, eran una familia y nunca hubo odio como algunos piensan.

“Supongo que cuando The Beatles nos separamos se extendió la idea errónea de que todos nos empezamos a odiar. Pero si lo pienso ahora, me doy cuenta de que éramos una familia. Se pelean y tienen disputas. Unos quieres hacer unas cosas y otros, otras”, dijo el artista.

Con información de 24 Horas.