Ya se podrá buscar canciones en Spotify por sus letras

CIUDAD DE MÉXICO.- El servicio de streaming Spotify, solucionó el problema cuando lo único que recuerdas es la letra y no el título de la canción.

Añadió una nueva función que permite a los usuarios buscar canciones en la plataforma simplemente con sus letras.

Aunque se puede realizar esta acción con google, para conocer el nombre, no concuerda con la inmediatez con la que estamos acostumbrados.

Esta nueva característica facilita a los usuarios para encontrar la canción que desean escuchar cuando no están seguros de su nombre o el artista.

Se tendrá que introducir en el buscador de Spotify una parte de la canción que se quiere escuchar para poder encontrarla.

Sólo debes escribir un poco de la letra del que recuerdes y la plataforma realizará la búsqueda arrojando en los resultados las canciones con “coincidencia de letra”.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify

Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020