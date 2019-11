“Ya quítenle el celular a Bárbara de Regil”, piden en redes

MÉXICO.- Una vez más, la actriz Bárbara de Regil volvió a ser tendencia en redes sociales luego de subir un video hablando de cómo identificar a la gente tóxica.

En redes sociales los usuarios volvieron tendencia a la protagonista de Rosario Tijeras, ya que varios piensan que ella es una de esas personas tóxicas.

Mmmmta señora, pues entonces no preguntes “como estás?” 😤 pic.twitter.com/8wG3z2cqld

Algunos más, opinaron que ya deberían quitarle el celular porque cada vez que lo agarra, dice alguna tontería.

En otra ocasión se volvió tendencia en redes sociales por criticar a la gente que come tacos.

Bárbara de Regil ¿qué no decir que la gente toxica es la que se queja de todo te incluye a ti por decir que te quejas diciendo eso?. #BarbaradeRegil pic.twitter.com/GYs20HLHy6

Ya bye con su amiga barbara de regil, sólo de pensar la infelicidad de no comer elote con mayonesa y queso me pone mal. Yo si soy feliz así y no seguiré tips ajenos ni vida fit .

— Chavita bien🦖 (@alinietto) November 14, 2019