¡Bárbara de Regil despotrica contra los tacos!

MÉXICO.- La actriz Bárbara de Regil se volvió viral, luego de que publicara un video en donde despotrica contra los tacos.

Todo surgió, en sus historias de Instagram, ya que ella comentó que una niña la detuvo en el centro comercial y le preguntó que qué hacía para verse tan guapa.

Antes de juzgar deberían de ver todas las historias, les duela o no, lo que Bárbara de Regil está diciendo es súper cierto pic.twitter.com/2i8hf2F1Nc

La guapa actriz, aseguró en su video que todo depende del amor propio. No obstante, sus declaraciones causaron revuelo y los seguidores, en broma, las sacaron de contexto.

“Todo eso es amor propio, quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos. Te estás destruyendo amiga”.

Yo, después de tragarme unos tacos fritos y 25 vodkas: Perdón Bárbara de Regil 🙁 te falle pic.twitter.com/mQbjdBzntW — Ángel Gaxiola (@AngeliuxGaxiola) September 12, 2019

“Y no es que no lo hagas, claro que puedes hacerlo, vivir y tener experiencias, me refiero a la gente que es constante con ese estilo de vida y tienen 35 0 40 años o tienen 15 años y los hacen todo el fin de semana. Imagínate cómo van a llegar esas niñas a los 30…”.