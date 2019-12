[VIDEO] Jenni Rivera no murió y ahora ¿es youtuber? ¡Existen “pruebas”!

MÉXICO.-Desde que murió Jenni Rivera ha habido diferentes teorías acerca de su muerte, y muchas apuntan a que en realidad la Diva de la Banda nunca falleció. Personas aseguran que sigue viva e incluso hay personas que dicen haberla visto.

La teoría de que Jenni no murió está más fuerte que nunca, ya que varios usuarios de redes sociales, especialmente los fans, encontraron un canal de Youtube en el que la titular del canal tiene una voz muy similar a Rivera.

Los fans sugieren que la mujer del canal es la mismísima Jenni, ya que hace tutoriales sobre comida, algo que le gustaba hacer a la Diva, “cocinarle a sus hijos y familia”.

Muchos usuarios, sobre todo los fieles seguidores de Jenni Rivera, encontraron un canal de cocina en youtube, en el cual la chef tiene la voz idéntica a la Diva de la Banda.

Lo que intrigó a los usuarios no solo fue la similitud en la voz de la cocinera con la cantante, sino que, en ningún momento la mujer muestra su rostro para dirigirse a sus followers.

Algo que caracterizaba a Rivera era su forma de hablar, ya que la Diva solía mezclar inglés con español debido a su doble nacionalidad; esta forma de expresarse es muy similar a la de la misteriosa mujer del canal de cocina.





Otra de las “pruebas” que agregan los fans, es que la mujer utiliza en sus recetas nada más y nada menos que el tequila de Jenni Rivera; bebida alcohólica que lanzó la Diva antes de fallecer.

Para muchos no es coincidencia que la enigmática mujer cocine con utensilios con dibujos de mariposas, animal con el que Jenni se comparaba.

Tras varias cosas que parecieron extrañas a los usuarios, comenzaron a escribir a la cocinera, quien luego de decirle que ella era Jenni Rivera, extrañamente borró todos sus videos del canal. No obstante, sólo dejó uno en el que molesta pide que dejen “descansar en paz” a la cantante.

En esa grabación sólo se ve un fondo negro y se escucha la voz de la mujer diciendo repetidas veces que no es Jenni Rivera. Además, la cocinera desactivó la posibilidad de comentar ese video.

“Yo soy una ama de casa común y corriente con hijos, y hago estos videos por que me gusta no para sacar dinero, lo hago para mi y mis followers…yo no me aprovecho de ella (Jenni Rivera) que si me gustan las cosas de ella, sí ¿a quién no?…no saquen teorías donde no las hay”.