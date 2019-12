Revelan audio inédito de Jenni Rivera donde habla de las amenazas antes de morir

CIUDAD DE MÉXICO.-Se cumplen siete años sin La Diva de la Banda y apenas se dio a conocer una entrevista inédita en la que habla sobre las múltiples amenazas de muerte que le llegaban.

La entrevista en donde habla de que sentía en peligro su vida, se la hizo Pepe Garza en julio de 2012, medio año antes de morir.

Monterrey era uno de los lugares en los que tenía prácticamente prohíbido presentarse; sin embargo, ella confiaba en que Dios la protegería siempre, por lo que pese a las amenazas siguió presentándose hasta que finalmente falleció el 09 de diciembre de 2012 en Iturbide, Nuevo León.

De acuerdo a Pepe Garza, Jenni Rivera pretendía dejar un testimonio de viva voz por si algo le sucedía (en la conversación se notaba la evidencia del temor que Rivera sentía antes de morir). Garza asegura que no sacó la entrevista antes por cuestiones de seguridad.

Las amenazas contra Jenni Rivera

En la entrevista, Jenni revela que recibió muchas llamadas anónimas advirtiéndole sobre no presentarse en ciertos lugares, entre esos Tampico y Monterrey de lo contrario la iban a matar.

De acuerdo a información que circula en los medios, el FBI intentó comunicarse con ella por otra amenaza de secuestro en su presentación en Reynosa, misma en la que le pedían no asistiera. La familia de la Diva de la Banda no estaba enterada del contacto que esta tenía con la agencia especial norteamericana.

Aunque Rivera sentía amenazada su vida, ella sostenía que su trabajo era honesto, que no podía controlar quien asistía a sus conciertos y que no se podía negar a tomarse fotografías con gente perteneciente a cárteles del narcotráfico.

La intérprete de “Querida socia” no solo recibía amenazas vía telefónica sino vía Twitter o vía mensajes de texto presuntamente por parte de miembros del crimen organizado.

En una de sus últimas presentaciones en Reynosa, La Gran Señora tuvo que huir del escenario debido a que se rumoreaba que entre los asistentes estaba un grupo armado que se había filtrado al concierto.

Al escapar, corrió descalza entre los 18 mil asistentes del concierto; sus hijos no estaban enterados de esto.

La entrevista inédita a la Diva de la Banda

Tanto Garza como Rivera jamás imaginaron que este testimonio se haría público, ya que pensaban que, pese a las amenazas, no corría peligro.

“Es tan importante para mí lo que hago que soy una mujer muy valiente, sí, muy decidida y por eso estoy aquí, nadie sabe, incluso ni mi familia sabe, no saben mis amigos, no sabe nadie y así lo he decidido yo porque no quiero asustar más gente” dijo Jenni.

En la última presentación de la Diva, esta le pidió a su esposo que se quedara con sus hijos, como si temiera que algo pasara. Sin embargo, no canceló la última presentación ya que confiaba en que Dios la sacaría viva de ese concierto.

Una gran parte de la entrevista se perdió, pero, otro de los representantes de Jenni le confirmó al conductor Gustavo Adolfo Infante parte de las amenazas.

El audio inédito:

Video donde hacen una recopilación de los testimonios de las personas que estuvieron con ella antes de su muerte:



