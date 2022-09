[VIDEO] Carlos Bonavides sufre un infarto en pleno programa en vivo

MÉXICO.- Carlos Bonavides preocupó a sus fans, pues se difundió un video en en que aseguraban que sufrió de un infarto en pleno programa en vivo. En las imágenes se ve al actor que está participando en una dinámica donde está recibiendo toques; de repente pierde el conocimiento y se desvanece hasta caer al suelo.

Los hechos ocurrieron durante el jueves donde el actor, de 81 años de edad, acudió al programa SNSERIO, de la cadena de Multimedios. En dicho programa lo acompañaban la diputada Anita González y la actriz Amaranta Ruiz, quienes quedaron sin palabras al ver como Carlos Bonavides sufrió del supuesto infarto.

Asimismo, las imágenes de lo que sucedió las difundió la propia televisora en la que aseguraba que el actor había tenido un “infarto” durante su participación en el programa nocturno.

En el video se ve que los invitados están jugando una dinámica de preguntas y repuestas, los castigos son los choques eléctricos. Bonavides se ve con un ánimo impresionante, sin embargo; todo cambió cuando le tocó pagar uno de los castigos, donde terminó desmayándose.

Durante el programa ya se le veía al actor algo agotado, incluso los conductores le cuestionaron si se encontraba bien, a lo que el “Huicho Domínguez” contestó de manera positiva, así que todo continuó, sin saber que sucedería después.

Los televidentes mostraron su preocupación, pues desde hace algunos meses ha presentado problemas de salud. No obstante, al volver del corte comercial revelaron que todo se trató de una broma, causando el alivio de muchos de sus seguidores, mientras que otros se mostraron molestos.

Los televidentes no fueron los únicos preocupados por Bonavides, pues hasta recibió la llamada de su esposa Yodi Marcos, quien en tono molesto le reclamó.

“Realmente no se de que se trata su programa, pero yo creo que deberían de pensar que hay gente que no conocemos su programa, obviamente me espanté”, dijo algo molesta en vivo, debido a que la conversación fue transmitida.