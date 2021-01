Twitter bloquea la cuenta de León Larregui; invitó a sus fans a no vacunarse contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Twitter decidió bloquear la cuenta del cantante León Larregui, luego de que éste compartiera información engañosa acerca del Covid-19.

El intérprete de “Brillas” actuó de forma irresponsable al invitar a sus seguidores a no aplicarse la vacuna contra el Covid-19, desarrollada por varias farmacéuticas.

Al parecer, Larregui, se basó en teorías conspirativas para redactar su mensaje, el cual se ha tachado de no tener claridad ni evidencia científica.

“No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aun, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, ¡de Roma! Me amenazarán o inventarán cosas de mí… pero es la verdad”, compartió León en su cuenta personal de Twitter.