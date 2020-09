Se viraliza la oración de “Santa Belinda” para conseguir novio

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales se han viralizado oraciones a la cantante y actriz Belinda para tener novio, tras el fugaz enamoramiento con Christian Nodal.

Aunque muchas personas han señalado la relación de los cantantes como un montaje, ambos han defendido su amor dando muestras de que se trata de algo serio.

Una de esas demostraciones fue los tatuajes que ambos se hicieron, sin embargo esta también la han realizado las exparejas de Belinda.

Por ello algunos usuarios de Internet aseguran que la cantante parece tener grandes poderes que hace que los hombres se rindan ante ella.

Es así como muchos comenzaron a crear “oraciones” en broma para atraer una pareja como la cantante.

En este supuesto rezo, hacia Belinda, hacen mención a cuando la cantante rompía manzanas con la cabeza o a su relación con el médico cirujano Ben Talei.

“Santa Belinda, ayúdame a pagar las cirugías que me pongan linda. Haz que un hombre se tatúe en mi nombre. Que me estampe en sus cabezas como una manzana, aunque la relación no sea sana. Quiero como tú, todo un ganado enculado”, menciona la oración publicada por “Maire Wink” en TikTok.