Samuel García pide disculpas: “Nadie me enseñó a ser feminista”

NUEVO LEÓN.- El Senador de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, publicó un video en youtube en el que se disculpaba por la actitud machista que mostró contra su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.

El senador comentó en su video que tituló, “El Machismo es el cáncer de México”, que la forma y las palabras que le había dicho a su esposa habían sido incorrectas.

Durante el video ofreció una disculpa para todas las mujeres, tanto de México, de su partido y del mundo; por la actitud machista que según él, ha adquirido con el tiempo ya que comentó que: “Nadie me enseñó a ser feminista”.

“A todas las mujeres, una sincera disculpa. Me queda solamente ponerme a trabajar el triple por esta causa”.

De igual manera se comprometió a trabajar para cambiar sus actitudes y así continuar con el apoyo a los derechos de las mujeres en el país.

“Pero me comprometo profundamente a cambiar, a reeducarme, a reconvertirme porque no hay justificación. Aun la broma, es machismo y yo no quiero ver eso en mis hijas, en mi familia y lo que venga”, agregó.