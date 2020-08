Critican a senador Samuel García por reprocharle a su esposa que “enseña mucha pierna”

NUEVO LEÓN.- Recientemente el senador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez volvieron a surgir en una polémica, al salir un video en el que el senador le reprochaba a su esposa por “enseñar mucha pierna”.

El video dura apenas 45 segundos y rápidamente se volvió viral, ya que se muestra el machismo en el que vive la influencer Mariana por su marido.

Durante el video se observa como Mariana sube la pierna para comer a través de una video llamada, ya que recientemente dio positivo a Covid-19.

Al ver su pierna arriba Samuel le comenta que la baje y suba la cámara en tono molesto, y ella sorprendida menciona que no se le ve nada.

Por lo que la esposa responde de forma sumisa a la acción y el prosigue diciendo:

“Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando”.

Ante esto la influencer pide disculpas de esto y prosiguen comiendo.

Las personas en redes sociales han comentado al respecto ya que señalan que es un claro ejemplo del machismo y la opresión que vive la influencer.

Comentó que las bromas machistas son una mala costumbre que tienen muchos hombres y que ya le había pedido disculpas a su esposa.

De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar. https://t.co/QJrrhIVMMY

— Samuel García (@samuel_garcias) August 10, 2020