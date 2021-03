Ryan Hoffman reacciona a denuncias en contra de su hermana Yosstop por pornografía infantil

CIUDAD DE MÉXICO.- Ryan Hoffman, hermano de Yosstop, habló acerca de la denuncia que enfrenta la youtuber por pornografía infantil y violación equiparada.

Recientemente, una joven llamada Ainara “S” hizo pública la denuncia que levantó en contra las personas que abusaron sexualmente de ella cuando tenía 16 años.

Los acusados grabaron un video que fue compartido en redes sociales; Yosstop participó en el delito divulgando dicho contenido en su canal de Youtube.

Debido a esto el también youtuber y hermano de Yos, Ryan Hoffman, se pronunció respecto al tema.

A través de una entrevista con De Primera Mano, el creador de contenido comentó lo siguiente:

“Me enteré apenas ayer en la noche, no me enteré por estar en las redes, alguien me escribió en WhatsApp de: ‘Oye, ¿ya viste lo que está pasando con tu hermana?’ En Twitter me enteré, me saqué mucho de onda y no sé que te puedo decir del tema, no estoy muy informado”.