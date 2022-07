Ricky Martin rompe el silencio tras quedar libre de acusaciones por su sobrino

Ricky Martin rompió el silencio luego de que las acusaciones en su contra hechas por su sobrino fueran desechadas y a las que calificó como “dolorosas” y “devastadoras”.

En un video el boricua explicó que estaba legalmente obligado a guardar silencio hasta que el tribunal lo llamará a dar su versión de los hechos. Por tal motivo se había mantenido al margen de la situación y evitado dar declaraciones.

“Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder comenzar mi proceso de curación… durante dos semanas, no se me permitió defenderme porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligaba a no hablar hasta que estuviera frente a un juez”, añadió.