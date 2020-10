Ricky Martin participará en “Jingle Jangle” la nueva película de Netflix

ESTADOS UNIDOS.- El artista puertorriqueño, Ricky Martin formará parte del grupo de actores que participarán en la película “Jingle Jangle: A Christmas Journey”.

El cantante y actor confirmó a través de Twitter su participación en el proyecto.

Such an honor to be part of this amazing production.

Ricky Martin Suits Up For Netflix’s ‘Jingle Jangle: A Christmas Journey’ https://t.co/SY1X8jcOzR via @Deadline #jinglejangle

— Ricky Martin (@ricky_martin) October 3, 2020