¡Revelan el precio de Disney Plus en México!

CIUDAD DE MÉXICO.- Disney Plus llegará el próximo 17 de noviembre, previo a su llegada ya hay un tema en discusión, pues recientemente se anunció el precio de promoción anual.

En la página oficial de la plataforma de streaming aparece el precio en el que se podrá obtener este servicio.

Su precio anual es de mil 359 pesos, como oferta de prelanzamiento, que estará disponible del 3 al 16 de noviembre.

Es decir que mensualmente tendría un costo de 113 pesos aproximadamente. Sin embargo por el momento sólo se puede adquirir de forma anual.

En redes sociales han comenzado a debatir sobre el precio. Algunos consideran que vale la pena, mientras para otros es un precio elevado.

Aquí te dejamos algunas reacciones que se han visto en redes sociales.

Aviso parroquial no. 2: YA PODEMOS CONTRATAR DISNEY+ EN MÉXICO POR LA MÓDICA CANTIDAD DE $1,359 MXN POR UN AÑO pic.twitter.com/H53ZARVzx4

yo después de ver que Disney Plus ya está disponible en México pero por más que quiera tenerlo no me alcanza para poder pagarlo pic.twitter.com/yrXgxDz7HS

— jose sin acento 👻 (@JosDelReal) November 3, 2020